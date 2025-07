カーセブンデジフィールドは、ネオファースト生命保険と業務提携し、2025年7月より協業施策が本格稼働しました。

カーセブンデジフィールドは、ネオファースト生命保険と業務提携し、2025年7月より協業施策が本格稼働。

両社の強みを活かし、中古車売買をきっかけとした“保険診断を通じたライフプランの最適化”を支援する新たなサービス連携を実現。

ユーザーの経済的満足と生活設計の両立をサポート。

■協業施策の概要

この施策では、カーセブンデジフィールドが運営するWebサイト上に、ネオファースト生命の「保険診断」サービスへの導線を設置します。

カーセブンのサービスを利用する流れの中で、自然に保険の見直しに関心を持ち、アクションへとつなげられる設計です。

導線から「保険診断」サービスに移動したユーザーには、ライフステージや家族構成などに合わせた保険タイプの診断や、ネオファースト生命が提案する各種商品・サービスが案内され、手軽に保険の検討を進められる仕組みを整えています。

