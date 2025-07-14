¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÆüËÜÀï¤Î¼ºÅÀ¤Ë¡Ö¤Û¤é¡×¡¢¡ÈÍ½¸À¡ÉÅªÃæ¤ÎÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤¬ÏÃÂê
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢ÃË»Ò¤ÎÆüËÜÂÐÃæ¹ñ¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤ÏÆüËÜ¤¬Á°È¾¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¡¢¸åÈ¾¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼É¾ÏÀ²È¤ÎÆ¡Ï©¡Ê¥É¥ó¡¦¥ë¡¼¡Ë»á¤Ï¡¢Ë¾·î¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡Ö¤Û¤é¡¢¸«¤¿¡©¡×¤È¼Â¶·¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¥Ó¥Ã¥Á¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤¬Áª¼ê¤òÂå¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¸åÈ¾¤Ï¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë20ÈÖ¡ÊÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¡Ë¤À¤±¤¬¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ê¤Ê¤¼¡ËÍÞ¤¨¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤òÌÔÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
Ë¾·î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤éÃæ±û¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ß±¦¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¡»á¤ÏË¾·î¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤º¤«¿ôÉÃÁ°¡¢É¶ÀÑÅÄ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î20ÈÖ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸åÈ¾¤ËÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ê¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤ò¤·¤Æ¡Ë¤Ê¤¼ÍÞ¤¨¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ½¸À¡×¤¬ÅªÃæ¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ¡»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£Æ¡Ï©¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ã¤½Æ¡Ï©¤ò´ÆÆÄ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï´ÆÆÄÁª¤Ó¤Î½õ¸À¤òÆ¡Ï©¤Ëµá¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤è¤ê¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÁª¼ê¤òÂå¤¨¤Æ¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤óÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÆüËÜ¤Î3¡Á4·³Áê¼ê¤Ë¤³¤ÎÄøÅÙ¡£Áª¼ê¤¬¥À¥á¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡×¡ÖÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤Ç¤ÏÃ¯¤¬´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë