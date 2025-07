今月7日にゴールドカップ決勝でアメリカに勝利し、トロフィーを手にしたメキシコ代表。ゴールを守っていたのはクラブ・アメリカに所属する28歳のルイス・マラゴンだったが、ベンチには代表で150試合以上をプレイしてきた大ベテランGKギジェルモ・オチョアも控えていた。



今回の優勝により、オチョアがゴールドカップを制したのは6回目となる。代表デビューした2005年から20年間も代表で戦っていることになり、同国にとっては特別な存在であり続けているのだ。





Does anyone activate 'World Cup mode' quite like Memo Ochoa?#WeAre26 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/haKmazBlPJ