¥Æ¥ìÅì¡¦ÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê ¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¡×¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»ÑÈäÏª¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉÚÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡Ø¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡¡¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ in ¥·¥¢¥¿¡¼2025¡Ù¸ø³«µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¸þ¤±¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É½¾ð¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤µÁ´³«¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥¦¥Ñ¥È¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£