Êª²Á¹â¤Ç¡Ö¤æ¤È¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×61%¡¡Æü¶ä¤ÎÀ¸³è°Õ¼±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¡·Ê¶·´¶1Ç¯Á°¤è¤ê¡Ö°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï7³äÄ¶¤Ë
¥³¥á¤ä¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹â¤ÇÊë¤é¤·¤Ë¡Ö¤æ¤È¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¶ä¤¬¸øÉ½¤·¤¿6·î¤Î¡ÖÀ¸³è°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ·Ê¶·´¶¤¬¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¸º¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï7³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1Ç¯Á°¤è¤ê¤âÊª²Á¤¬¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï96.1%¤È¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á87.4%¤Î¿Í¤¬¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡Ö¤æ¤È¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÁ°²ó¤ÎÄ´ºº¤è¤ê5.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ61.0%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£