¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡Û¤Þ¤¿4²¯±ßÈô¤Ó½Ð¤ë¡ª¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Î¡¼¥à¥³¥¢
¡¡7·î14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ¤Ë¤¢¤ë¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É»Ô¾ì¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤¬³«Ëë¡£1ºÐÇÏ¥»¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å¾ìÈÖ¹æ86ÈÖ¡¦¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤Î2024¡Ê²´¡Ë¤¬4²¯1000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡Û¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤ÎÈ¾Ëå¤Ï1²¯4000Ëü±ß¶â»Ò¿¿¿Í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¤¬Íî»¥
¡¡¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤Î2024¤Ï¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢Êì¥Î¡¼¥à¥³¥¢¡¢ÊìÉã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£À¸»ºËÒ¾ì¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Ï9Æ¬ÌÜ¤Î²¯Ä¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¹ØÇã¼Ô¤Ï¶â»Ò¿¿¿Í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¡£