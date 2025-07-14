¡ÖÌä1Ìä2¤Ï¡Ä¥«¥ó¥Ú¥¡×¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢ºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¡Äê»î¸³¤ËÄ©Àï¡¡²áµî¤Ë¤ÏÍÌ¾ÊÛ¸î»Î¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÇÐÍ¥¤¬¹ç³Ê
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê38¡Ë¤¬7·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¡×¤ÎºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Î»î¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¹âÊö¡×¥ì¥Ù¥ë¤ò¼õ¸³¤·¡¢É½¾ð¤â¥¥ê¥ê¥Ã
¤«¤Ê¤ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖÌä1Ìä2¤Ï¤¼¤Ã¤Æ¤§¥«¥ó¥Ú¥¡×¡Ö²ÌÊó¤Ï¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼õ¸³É¼¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë²ñ¾ìÁ°¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹Îò»Ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²¿¤«·Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡£2019Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ò¼õ¸³¡£4µé¤«¤é»Ï¤á¤ÆÃå¡¹¤È¾º³Ê¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¤ë1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¤³¦°ä»º¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ØÉë¤¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥800Ò¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¼Ö¤Ç±¿Å¾¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾½ê¥¦¥ë¥ë¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾ÊÛ¸î»Î¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÇÐÍ¥¤¬¹ç³Ê
À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤È¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤Îºâ»º¡¦ÊõÊª¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦°ä»º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶µÍÜ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸¡Äê¡×¡ÊÆ±¸¡Äê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ë¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤«¤é90Âå¤Þ¤Ç¡×¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤¬¼õ¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁÅç¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¤é¤â¼õ¸³¡£
ºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÊÛ¸î»Î¤ÎËÜÂ¼·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ä¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÆî·½²ð¤µ¤ó¤é¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£