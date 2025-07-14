ÄÔ´õÈþ¡¢°¦¤é¤·¤¹¤®¤ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³ー¥Ç¤¬ÏÃÂê¡¡ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯7·î13Æü¡¢¸µ¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³ー¥Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×ÄÔ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³ー¥Ç
¡¡ÄÔ¤Ï¡¢¡ÖHeather¡Ê¥Ø¥¶ー¡Ë¡×¤È¡Öw closet¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î2Å¹ÊÞ¤ÇÍÎÉþ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ÄÔ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Öw closet¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤Î¹ØÆþÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö»º¸å¤âÃå¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡1ÃåÌÜ¤Ï¡Ø¥É¥í¥¹¥È¥Õ¥ê¥ë¥¿¥ó¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù¡ÊÀÇ¹þ7480±ß¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÍÑ¤Î¡Ø ¥Üー¥Àー¥ìー¥¹¥¥ã¥ß¡Ù¡ÊÀÇ¹þ3850±ß¡Ë¤È¡Ø¾®²Ö¥ìー¥¹¥¥ã¥ß¡Ù¡ÊÀÇ¹þ3850±ß¡Ë¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥´¥à¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃå¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢½Ð»º¤¬²Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÎÃ¤·¤²¤Ê¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë»îÃå»Ñ¤âÈäÏª¡£ÄÔ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡ÖÀµ²ò¡×¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖHeather¡Ê¥Ø¥¶ー¡Ë¡×¤Î¡Ø¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¥·¥¢ー¥Ö¥ë¥¾¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ9390±ß¡Ë¤ò±©¿¥¤ê¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤³¤ì¡×¤È¡¢ÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤·¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖHeather¡Ê¥Ø¥¶ー¡Ë¡×¤Î¡Ø¥Õ¥ê¥ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ9900±ß¡Ë¤â»îÃå¡£¥¹¥«ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¤ï¤¡¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¡¢Ãå¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Éô»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë