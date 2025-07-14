¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¡¢¡ØÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ç¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó»î¿©¡Ä¥³¥á¥ó¥ÈÌµÍý¶¯¤¤¤Ç ¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É Íí¤ß¤Ë¤Ê¤é¤º
¡¡7·î11Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö±ê¾å³Ð¸ç¡ª¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÂÀÅÄ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿´ë²è¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¢¤¨¤Æ»¿À®¤«È¿ÂÐ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈÃæÈ×¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÁêÊý¤Î¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØÅ¾Çä¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤µ¤ó¤¬¡ØÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤ò¥Í¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¸«¤ÆÁá¡¹¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡Ù¤È¶ÄÅ·¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÁ³¤ÎÅ¸³«¤Ë°¢Á³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡Ö¤É¤³¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤ì¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Âç»ö¡×¤ÈÊ¹¤¯¤â¤Î¤Î¡¢ÍÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤â¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤â¹¶¤á¤¹¤®¤¿ÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ô¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Þ¤Ç½Ð¤¹¤È¤Ï¡Õ
¡Ô¥¸¥ã¥ó¥Ü¥±2¿Í¤¬¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¿©¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¤Ê¡ª¾Ð¡Õ
¡¡¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¤¬¹¤¬¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2024Ç¯7·î¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç20Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÀÆÆ£¿µÆó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÈËÜ¶½¶È¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡·²ÇÏ¸©¤äºë¶Ì¸©¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¬·²ÇÏ¸©¤ÎÍÌ¾¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¡ØGARBA Cafe¡Ê¥¬¥ë¥Ð¥«¥Õ¥§¡Ë¡Ù¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡ÈÅ¾Çäµ¿ÏÇ¡É ¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÀÆÆ£¤ÏÅ¾Çä¤òÈÝÄê¡Ë¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢GARBA CafeËÜÅ¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌµ´Ø·¸¤Ê¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤Ï½ª»Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø»ä¤´¤È¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó³¦·¨¤«¤Ê¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ê»þ´ü¤Ç¡Ù¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ØÆñ¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤â¤¦¡£Çä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤È¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤Ã¤µ¤¤´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀÆÆ£¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¼«ÂÎ¤Î´¶ÁÛ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À ¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É Íí¤ß¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£