¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀ¾ÇÅ¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦Î¶Ìî¤¬Âè1¥·¡¼¥É·âÇË¤Ç4²óÀï¿Ê½Ð¡¡ÀèÈ¯¡¦¸Å»û¤¬Æ¬Ç¾Åª5°ÂÂÇ´°Éõ
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¼¸ËÂç²ñ3²óÀï¡¡Î¶Ìî3¡½0Ï»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ê2025Ç¯7·î14Æü¡¡ÌÀÀÐ¥È¡¼¥«¥í¡Ë
¡¡À¾ÇÅ¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦Î¶Ìî¤¬¡¢Âè1¥·¡¼¥É¤ÎÏ»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î4²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¸Å»û½ÓÌï¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÎÏÅê¤·¤¿¡£¤ä¤ä¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼µ¤Ì£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡Ö¼«¾Î¡ÊºÇÂ®¡Ë135¥¥í¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¹ª¤ß¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ò³°¤¹Æ¬Ç¾Åª¤ÊÅêµå¤òÅ¸³«¡£¥Ð¥Ã¥¯¤â·ø¼é¤Ç»Ù¤¨¡¢Ï»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÂÇÀþ¤Ë·èÄêÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤ò±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï3²ó2»àÆóÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦»³ËÜÂÙÀ¸¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£1¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿5²ó¤Ë¤âÁê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ß¥¹¤È5ÈÖ¡¦Ãæ¶ÚÉðÇ·²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢½ª»Ï¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢101µå¤òÅê¤¸¤Æ5°ÂÂÇ´°Éõ¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿1¥á¡¼¥È¥ë80¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¡¦¸Å»û¤Ï¡Ö»ý¤ÁÌ£¤Î¿¬¾å¤¬¤ê¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡£¡ÊÂè1¥·¡¼¥ÉÁê¼ê¤Ë¡Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡ÈÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¤¾¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î1µå¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¿åÃ«¿¿²ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤Å¸³«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤¬¤è¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼é¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤è¤¯Á°È¾¡¢ÂÑ¤¨¤¿¡£¸Å»û¤â¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Î·òÆ®¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£