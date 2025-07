ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は『【あしながおじさん】歩くたび、心地よい。 スニーカーソールの本革ストラップサンダル 「ムーミン」』を紹介します☆

ベルメゾン【あしながおじさん】歩くたび、心地よい。 スニーカーソールの本革ストラップサンダル 「ムーミン」

価格:各16,900円(税込)

カラー:ブラウンコンビ(スナフキン)、アイボリーコンビ(ムーミン)

サイズ:S(22.5〜23cm)、M(23〜23.5cm)、L(23.5〜24cm)、LL(24〜24.5cm)

ヒール高さ:約3.5cm

片足の重さ:約210g(Mサイズ場合)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

人気の「あしながおじさん」のサンダルが、「ムーミン」デザインで登場!

「あしながおじさん」は、他とは少し違うオリジナルな魅力のカジュアルシューズで人気のブランド。

味わいのある素材使いやコロンと丸みのあるシルエットが特徴です。

今回登場するのは、サンダルなのにスニーカー感覚で歩ける「スニーカーソールの本革ストラップサンダル」

スニーカー風のソールで歩きやすいサンダルです☆

ブラウンコンビには「スナフキン」、アイボリーコンビには「ムーミン」

中敷にそれぞれキャラクターのプリント入りです。

ブラウンコンビ(スナフキン)

カジュアルさのなかにもシックな印象もある、ブラウンコンビ。

シンプルなデザインで、見た目も涼やかです。

ベルト付きなので、かかとをしっかりと固定。

脱げにくく、歩きやすいサンダルです。

中敷きには、飄々とした雰囲気が素敵な「スナフキン」がいます☆

ストラップは羊革。

さらに甲部分にはゴム素材を使用し、圧迫感がなく履きやすい工夫がされています。

また、バックベルトは一部ゴム入り。

サッと脱ぎ履きできます。

そして、インソールは高反発クッションのフットベッドで足裏にしっかりフィットします☆

ベルト部分にお花の型押しが入って、よりエレガントな印象に。

日常使いにもおしゃれをした日にもぴったりの、おしゃれさと歩きやすさを両立したサンダルです。

アイボリーコンビ(ムーミン)

爽やかな印象の「アイボリーコンビ」

中敷きには、貝殻を見つめる「ムーミン」のイラストがデザインされています☆

足を包み込むようにフィットしてくれるので、どこへ行くのにも重宝するサンダルです。

ムーミンやスナフキンと一緒におでかけできる、おしゃれで履きやすいスニーカーソールのサンダル!

『【あしながおじさん】歩くたび、心地よい。 スニーカーソールの本革ストラップサンダル 「ムーミン」』は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」」にて販売中です。

