ÁýÅÄµ®µ×¤ÈSUGIZO¤¬´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤ä¹â¶¶ÂçÊå¡¦¹ÓÀîÀÅ¹á¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¡ØÉ¹±ð¡ÙÈþÎï¤Ê°áÁõ»Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¸ø³«
¢£¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¤â¿ùÍÍ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁýÅÄµ®µ×¤ÈSUGIZO¡¦¹â¶¶ÂçÊå¡¦¹ÓÀîÀÅ¹á¤é¡ØÉ¹±ð¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
SUGIZO¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡ØÉ¹±ð hyoen 2025 -¶ÀÌæ¤ÎÌëºµ-¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÁýÅÄµ®µ×¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÁýÅÄ¤â¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¡¹¤È¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ØÉ¹±ð hyoen 2025 -¶ÀÌæ¤ÎÌëºµ-¡Ù¤Ï¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡õ¹â¶¶ÂçÊå¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬W¼ç±é¡¢±é½Ð¡¦Äé¹¬É§¤¬Ì³¤á¡¢7·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£SUGIZO¤Ï²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
SUGIZO¤Ï¡Öwith µÈÈ÷ÄÅÉ§¡×¤ÈÁýÅÄ¤ÎÌòÌ¾¤òÅº¤¨¤Æ¡¢°áÁõ»Ñ¤ÎÁýÅÄ¤Î¸ª¤òÁÈ¤à¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÁýÅÄ¤È¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎSUGIZO¤«¤é¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¤â¿ùÍÍ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
ÁýÅÄ¤Ï¡Ö#É¹±ð¡×¡Ö#Ìµ»ö´°Áö¡×¡Ö#ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ20Ëç¤â¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¹â¶¶¤ÈÊÂ¤ó¤À¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¶¦±é¤·¤¿¹ÓÀîÀÅ¹á¤äÂ¼¸µºÈÃæ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¡¢¤½¤·¤ÆºâÌÚÂöËá¤äµÈÅÄ±Éºî¤éÇÐÍ¥¤È¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¤Î¥¹¥±ー¥È¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£