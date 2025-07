Arakezuriが、来年2026年1月11日にZepp Shinjukuでのワンマンライブに挑戦する。 Zepp Shinjuku公演の最速チケット先行受付は、7月16日23時59分まで。 <Arakezuri one man live 「HERO’s MISSION」>2026年1月11日(日) Zepp ShinjukuOP/ST 17:00/18:00 最速チケット先行受付受付期間:7月11日(金)21:00〜7月16日(水)23:59申込URL:https://eplus.jp/arakezuri/ 関連リンク◆Arakezuri オフィシャルサイト◆Arakezuri オフィシャルX◆Arakezuri オフィシャルInstagram◆Arakezuri オフィシャルTikTok

