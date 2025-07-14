¥Ý¥ë¥È²ÃÆþ¤Î±ÊÅÄÞæÂÀÏ¯¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ®¸ù¤ò¤¹¤Ç¤Ë³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔÂç

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Kotaro Nagata está ¡Èmuito feliz¡É por fazer parte de ¡Èum Clube que tem uma grande história¡É 🎙 #FCPortoB pic.twitter.com/INv3rBcxtI
— FC Porto (@FCPorto) July 11, 2025
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