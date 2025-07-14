Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë¡Ö²ÈÂ²3¿Í¡×¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÍÂ¤±¤ÆÉ×ÉØ2¿Í¤Ç½ÐÀÊÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤´½Ëµ·¤Ï¡Ö5Ëü±ß¡×¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©3¿ÍÊ¬Êñ¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤´½Ëµ·¤Î¶â³Û¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¿Í¿ô¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë
·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÅöÆü½ÐÀÊ¤¹¤ë¿Í¿ô¡×¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Êー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1¿Í¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï3Ëü±ß¡¢É×ÉØ¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï5Ëü±ß¤Þ¤¿¤Ï7Ëü±ß¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö1¿Í¤¢¤¿¤êÌó3Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢2¤Ç³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¶ö¿ô¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î´·½¬¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î5Ëü±ß¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¶â³Û¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë»Ò¤É¤â¤¬²Ã¤ï¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä¿©»ö¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ã»»¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·çÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð3¿ÍÊ¬¤òÊñ¤àÉ¬Í×¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡×¾ì¹ç¤Ï¡©
¾·ÂÔ¾õ¤¬¡Ö¤´²ÈÂ²³§¤µ¤Þ¤Ç¡×¤ä¡Ö¡û¡û²È¤´°ìÆ±ÍÍ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´½Ëµ·¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤ÆÉ×ÉØ¤Î¤ß¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É×ÉØ2¿ÍÊ¬¤Î5Ëü±ß¤Ç¼ºÎé¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿·Ïº¿·ÉØÂ¦¤Ï¡Ö¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î»²²Ã¡×¤ò¸«±Û¤·¤ÆºÂÀÊ¤äÎÁÍý¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾·ÂÔ¾õ¤òÊÖ¿®¤¹¤ëºÝ¡¢Ì¾Á°Íó¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµÆþ¤·¡¢Í¾ÇòÉôÊ¬¤Ê¤É¤Ë·çÀÊ¤¹¤ë¿Í¤ÎÌ¾Á°¤äÍýÍ³¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÖ¿®¤·¤¿¸å¡¢½ÐÀÊ¿Í¿ô¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê·çÀÊ¤ÏÈñÍÑÌÌ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿´ÇÛ¤Ê¤È¤¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤òÅº¤¨¤ë¡×ÁªÂò»è¤â
¡Ö»Ò¤É¤â¤â¾·¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´½Ëµ·¤È¤ÏÊÌ¤Ë¾®¤µ¤ÊÂ£¤êÊª¤ä¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤òÂ£¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸åÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤ä¥®¥Õ¥È·ô¤Ê¤É¤òÍ¹Á÷¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤è¤ê¤â¡Ö¿´¸¯¤¤¡×¤¬´î¤Ð¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶â³Û¤ÇÇº¤à¤Ê¤é¡¢6Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ö¿ô¤Î¡Ö6¡×¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ëü±ß»¥¤ò5Ëç¤È5000±ß»¥2Ëç¤Î·×7Ëç¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ë¤È±ïµ¯¤òÃ´¤°°ÕÌ£¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï½ÐÀÊ¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿È½ÃÇ¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á
·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·¤ËÌÀ³Î¤Ê¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ðËÜ¤Î¥ëー¥ë¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¿Í¿ô¡×¤Ç¶â³Û¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¾·ÂÔ¾õ¤¬²ÈÂ²Á´°÷°¸¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ2¿ÍÊ¬¤Î5Ëü±ß¤Þ¤¿¤Ï7Ëü±ß¤Ç¥Þ¥Êー°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊÏ¢Íí¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â³Û°Ê¾å¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Ïº¿·ÉØ¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¼°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ½ÃÇ¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー