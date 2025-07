ROSIER by Her lip to¤¬¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì¤ËÅÐ¾ì¡ªÂçºå¸ÂÄê¥é¥¤¥ó¤â

ROSIER by Her lip toが約2年ぶりに大阪・梅田「ルクア イーレ」に帰ってきます。2025年7月11日(金)~7月17日(木)の期間限定で開催されるPOP UP SHOPでは、新作ランジェリーをいち早くチェックできるチャンス♡話題の機能性インナー「Icy Veil」や、人気フェムケアアイテム「Versailles」シリーズなど、ROSIERの魅力が詰まったラインナップで皆さまをお迎えします。

大阪限定♡新作を先取り体験

今回のPOP UP SHOPでは、ROSIERの2025年夏の新作ランジェリーを会場先行でご紹介。「Magnolia Tulle Lace Bra Set」や「La Vie en Rose Bra」など、繊細なレースと美しいカラーが印象的なアイテムを展開します。

その他にも、定番人気の「Everyday Essential Series」やナイトブラ、ルームウェアも勢ぞろい。さらに、お買い物を楽しむお客様へ向けたノベルティのプレゼントも予定されています♡

話題のインナー&フェムケアも

肌に触れる心地よさと美しさを追求した「Icy Veil Camisole」や「Icy Veil Slip」は、高機能素材「HIGH COOL®」を使用し、暑い季節も快適な着用感を実現。

さらに、女性のケアに寄り添う「Versailles Fem Rose Oil」や「Versailles Wash」などのフェムケアアイテムも登場。ショーツ以外は試着も可能で、バストサイズの採寸サービスも実施されます。

梅田ルクア イーレで期間限定開催

ROSIER by Her lip to POP UP SHOPは、ルクア イーレ2階 isetan Urban Market/Promotion1にて開催。

営業時間は10:30~20:30と、ショッピングの合間に立ち寄りやすいのも魅力です。場所や最新情報はROSIER公式サイト・Instagram・Xでも随時更新予定。お出かけ前にチェックしておくと安心です♪

この夏、ROSIERのランジェリーで輝いて♡

ROSIER by Her lip toのPOP UP SHOPは、あなたの夏の装いを一層魅力的に演出してくれるはず。

新作ランジェリーはもちろん、毎日を心地よく彩るインナーやルームウェア、フェムケアアイテムまで充実のラインナップ♡この機会に、自分をもっと好きになれるお気に入りの一着を見つけてみませんか?