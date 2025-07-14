µÈÂôÎ¼¼ç±é¡Ö¹ñÊõ¡×¸ø³«38Æü´Ö¤Ç¶½¼ý56²¯±ßÆÍÇË¡¢¤Ä¤¤¤Ë50²¯±ßÂçÂæÄ¶¤¨¤¿
µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢6·î6Æü¤Î½éÆü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«38Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë56²¯732Ëü7700±ß¡¢Æ°°÷398Ëü1798¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
6·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¼ý11²¯9000Ëü±ß¡¢Æ°°÷85Ëü¿Í¡¢Æ±29Æü¤Þ¤Ç¤Î24Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë32²¯6795Ëü7800±ß¡¢Æ°°÷231Ëü8016¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢25Ç¯¸ø³«¤ÎË®²è¼Â¼ÌNo.1¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¡£6Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«31Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë44²¯8322Ëü2200±ß¡¢Æ°°÷319Ëü145¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¶âÅÚÆüÁ°½µÈæ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¶½¼ý135²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ÊÆ±Ç²è¡Ö¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¡Ê2018Ç¯¸ø³«¡Ë¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÅìÊõÇÛµëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë2000Ç¯°Ê¹ß¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¢¨¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡£ÉõÀÚ½éÆü100´Û°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¡Ë
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£µÈÂô¤ÏÇ¤¶¢¡Ê¤Ë¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤ò¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê15¡Ë¤È±é¤¸¾å¤²¤¿¡£¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤òÅÏÊÕ¸¬¡Ê65¡ËÈ¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¤È¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
µÈÂô¤È²£ÉÍ¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤Ë1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¸ø³«Á°¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢´Ú¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î9¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¡£º£½µ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè27²ó¾å³¤±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£