¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¿Ø¤Ï¡Ö¡ôÁ¬Åò¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤È¤È¤Î¤¦¡©¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢µå¾ì±é½Ð¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¡¡
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï14Æü¡¢7¡¢8·î¤Î¥Û¡¼¥à¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë²Æ¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs¡¡²Æ¤Î¿Ø2025¡¡supported¡¡by¡¡SAMTY¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢µå¾ì±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ôÀïÆ®¥â¡¼¥É¡×¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¡ôÁ¬Åò¥â¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ¾ìÆâ¤òÇ®¤¯Ê¨¤«¤»¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤ä¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÎÁ¬Åò¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¤Û¤Æ¤ê¤òÄÃ¤á¤ë¥µ¥¦¥Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬ÈÎÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î3¡¢4¥²¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢²¹Àô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÃÈÎü¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡5²óÎ¢½ªÎ»¸å¹±Îã¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ª¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤ËÊÑ¹¹¡£µåÃÄ¸ø¼°¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBsGravity¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤äÍÓ´¬¤¥¿¥ª¥ë¤òÈï¤ê¡¢¡ÖÇ®ÇÈ»Õ¡×Ìò¤ÎµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥Ö¥ë¡¢¥í¥¦¥ê¥åÃ´ÅöÌò¤Î¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥Ù¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤Æµå¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤ë¡£