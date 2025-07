ディズニーが、8月3日の「はちみつの日」にちなみ「ずっと、プー友と。」をテーマに特別企画を開始。

特設サイトの開設に加え、表情豊かな「くまのプーさん」と仲間たちのグッズが展開されるほか、自分だけのデザインで作成できる「プーさん友の会」デジタル会員証の発行が初実施されます。

また、全国の販売店では、「はちみつの日」に合わせ、この期間にしか見られない「ずっと、プー友と。」特設売り場が展開されるなど、様々な企画が目白押しです☆

ディズニー「はちみつの日」記念特別企画「ずっと、プー友と。」

「ずっと、プー友と。」特設サイト:https://www.disney.co.jp/shopping/special/pooh

ディズニーが、2025年夏は「ずっと。プー友」をテーマに、はちみつの日(8月3日)にちなみ、様々な企画を展開。

常に励まし合い、かけがえのない友情を育む「くまのプーさん」と仲間たちのように、世代を超えてより多くの方々に「プー友」の一員となって「くまのプーさん」の魅力を感じ、好きになってほしいという思いから生まれました。

今回は「くまのプーさん」だけでなく「ティガー」や「ピグレット」「イーヨー」のグッズも登場。

くすっと笑ってしまうようなファニーフェイスにも注目です☆

「プーさん友の会」とは

「プーさん友の会」特設サイト:https://www.disney.co.jp/shopping/special/pooh/campaign

「はちみつの日」に合わせて開設される、「くまのプーさん」ファンの方々が入会できる「プーさん友の会」

かっこよくポーズをきめる「くまのプーさん」や

胸元に両手を添えて満面の笑みを浮かべる「ティガー」

眉尻を下げ、お口を曲げた「ピグレット」

じっとりとした目を向ける、かわいらしい「イーヨー」デザインの「プーさん友の会」デジタル会員証を作成することができます。

特設サイトより、好きなデザインを選び、ニックネームを刻印できるなど、自分だけの特別な「推し」会員証を手に入れることが可能。

自分の好きなデザインでデジタル会員証を作成し、推し活に活用できるグッズです。

対象店舗限定ノベルティ

プレゼント開始日:2025年7月11日(金)

対象店舗にて「くまのプーさん」」グッズを税込み2,000円以上購入された方に、限定ノベルティをプレゼント。

ノベルティに記載されている二次元コードを読み取ると、「プーさん友の会」会員証をアップグレードできます。

※数量限定となるため、無くなり次第配布終了となります

※一部店舗で購入条件が異なります

プーさんと仲間たちのファニーフェイスシリーズグッズ

グッズ詳細:https://www.disney.co.jp/shopping/special/pooh

「ずっと、プー友と。」をテーマにしたプーさんと仲間たちの豊かな表情を捉えたかわいらしいキーホルダー、バックや雑貨などの実用的なグッズを展開予定。

特に表情が豊かで、日常に癒しや笑いをもたらしてくれるファニーフェイスのグッズも注目です。

さらに、2025年は「くまのプーさん」さんだけでなく「ピグレット」や「イーヨー」「ティガー」のグッズも充実しています。

ファニーフェイスぬいぐるみ/タカラトミーアーツ

価格:2,200円(税込)

キャラクターがおもしろいポーズをしたぬいぐるみシリーズ「ファニーポーズ」から、お腹を出した「くまのプーさん」が登場。

思わずくすっと笑ってしまうような表情豊かなぬいぐるみシリーズ「ファニーフェイス」にもラインナップされます。

ファニーフェイスボールチェーンマスコット/タカラトミーアーツ

価格:1,650円(税込)

「ファニーフェイス」シリーズから登場する「くまのプーさん」のボールチェーンマスコット。

口にものをいっぱい含んだような、ぷっくりと膨らむほっがかわいい☆

おしりもっちりぬいぐるみ/プーさん/セキグチ

価格:4,400円(税込)

寝そべり型の姿勢で、まあるいお尻がかわいらしい「くまのプーさん」の魅力をそのまま表現したぬいぐるみ。

うつ伏せの寝そべりポーズに合わせて、ちょっと上目遣いの表情になっています。

2025年のはちみつの日は、全国の販売店で「ずっと、プー友と。」の世界が楽しめる!

キデイランド池袋サンシャインシティ店の売場

販売開始日:2025年7月11日(金)より順次

キデイランド、バースデイ、ドン・キホーテなど全国約1,250店舗の身近な販売店にて「くまのプーさん」の世界に包まれることができる売場を展開。

各店舗が趣向を凝らして作成した「くまのプーさん」と仲間たちであふれた売場で、お気に入りの「プー友」グッズを見つけることができます。

※店舗により売場展開日が異なります

※各店舗への問合せは遠慮ください

※写真撮影の際は周りの方へ配慮ください

「くまのプーさん」をはじめ「ピグレット」「イーヨー」「ティガー」の新グッズも展開される特別企画。

ディズニーが展開する「はちみつの日」記念特別企画「ずっと、プー友と。」の紹介でした☆

© Disney.

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

