Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤òÈ¯É½¡ª
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï8Æü¡¢7·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿2025-26¥·ー¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBlue to Eon¡Ê±Ê±ó¤Ê¤ëÀÄ¡Ë¡×¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¾ï¤ËÄºÅÀ¤Ø¡Ù¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ëÂç¶õ¤Ë¹â¤¯Èô¤Ó¤¢¤¬¤ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢1st¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¾å²¼¤È¤â¤ËÀÄ¡¢2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¥·¥ã¥Ä¤ÏÇò¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¹õ¤ÎÇÛ¿§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬4Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¥í¥´¤ÎÂç¤¤µ¡×¤È¡Öº¸Âµ¤ÎÀ±¤Î¿ô¡×¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡2024-25¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥Áー¥àÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿Âçºå£Â¡£ºò¥·ー¥º¥óÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤È¤â¤ËÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£