¥»ー¥ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー2025¡×¤ÏËÜÆü7·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ª
¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー2025¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î11Æü0»þ～7·î14Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ï¡¢¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡×¤òËÜÆü7·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡×¤Ï¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»ー¥ë¡£º£Ç¯2025Ç¯¤Ï7·î11Æü0»þ¤è¤ê7·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁÉÊ¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤«¤éÀ¸³è²ÈÅÅ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ä¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢PC¤Ê¤É¤â¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥²ー¥àµ¡¡¦¼þÊÕµ¡´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£