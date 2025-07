【ルック】クロエが描く「二面性のフェミニニティ」。1980年代の視線を再解釈した2026年スプリングコレクション

クロエ(Chloé)は2026年スプリングコレクションにおいて、1980年代初頭の映画と写真を起点に、女性像に宿る「二面性」をテーマにした、全く異なる 2 つの女性像を探求しています。クリエイティブ・ディレクターのシェミナ・カマリ(Chemena Kamali)による本コレクションは、視線と表象、そしてフェミニニティをめぐる物語が繊細に織り込まれた内容となっています。

Courtesy of Chloé今季のインスピレーションは、「フィルム・ノワール」に代表される映画の視覚言語から始まります。特にブライアン・デ・パルマ(Brian De Palma)のスリラー作品に見られるような、様式化された女性像に着目し、当時の映画やファッションがいかに幻想的で理想化された女性を提示していたかを映し出しています。ヒッチコックに影響を受けた色彩や構図、非現実的なまでに劇的なアングルは、ステレオタイプに囚われた「他者の視線」による女性の再解釈を象徴しています。Courtesy of Chloé一方で、写真家シビル・マルマン(Sybille Mallmann)や映画監督ベット・ゴードン(Bette Gordon)の視点は、まったく異なる女性像を提示します。マルマンが1980年代の西ベルリンやミュンヘンで記録した若き女性アーティストたちのポートレートは、現実に根差した美しさと誠実さに満ち、日常に息づくフェミニニティを描き出しています。ゴードンの映画『バラエティ』(1983年)では、視線の対象としての女性ではなく、女性自身の欲望に焦点を当てた女性像が打ち出され、フェミニズムの視座から「自らのまなざし」で世界を見つめ返します。Courtesy of Chloéこのように、ハリウッドの華やかさとインディペンデント映画のリアリズムという二つの対照的な視点が交差する緊張感こそが、今シーズンのクロエの精神を体現しています。女性らしさとは何か──その問いに対し、クロエはどちらか一方を選ぶのではなく、あらゆる側面を受け入れ、内包する姿勢を取っています。Courtesy of Chloéアイテムとしては、1980年代を思わせる力強いシルエットをベースにしながらも、軽やかさと構造的なフォルムを共存させたデザインが印象的です。鮮やかな色彩、グラフィックな要素、そしてラグジュアリーでありながらも親しみやすい素材使いにより、クロエのワードローブは洗練と柔らかさの絶妙なバランスを実現しています。今シーズンのクロエ・ウーマンは、センシュアリティと強さ、気楽さと構造美という相反する要素をしなやかにまとい、自身の内にある多面性を誇りとしています。Courtesy of Chloéクリエイティブ・ディレクターを務めるシェミナ・カマリは、クロエとの長い関係性と確かなビジョンを持つデザイナーです。1981年ドイツ生まれのカマリは、セントラル・セント・マーチンズ芸術大学でファッションを学び、フィービー・ファイロのチームの一員としてクロエでのキャリアをスタートさせました。その後クレア・ワイト・ケラーのもとでデザイン・ディレクターを務め、近年ではサンローランでの経験も経て、2023年10月よりクロエのクリエイティブ・ディレクターに就任しています。Courtesy of Chloéそしてクロエというブランド自体もまた、自由な精神とフェミニニティを体現してきた歴史を持っています。1952年にギャビー・アギョン(Gaby Aghion)によって創設されたこのメゾンは、レディ・トゥ・ウェアの先駆者として、女性たちをフォーマルな制約から解き放ちました。その理念は、今もカマリの手によってアップデートされながら受け継がれています。幻想と現実、様式と真実、欲望と自己──クロエの2026年スプリングコレクションは、複雑で豊かなフェミニンの輪郭を、あらためて私たちに問いかけてきます。Courtesy of ChloéCourtesy of Chloé#Chloeお問い合わせ:クロエ カスタマーリレーションズ03-4226-3883www.chloe.com