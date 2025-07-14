The Smashing Pumpkins¡¢12Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¥Ä¥¢ーÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¡¡ÉðÆ»´Û¡õZepp Namba¸ø±é¤Ï¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È
¡¡The Smashing Pumpkins¤¬¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÍèÆü¥Ä¥¢ー¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Def Tech 20¼þÇ¯¤Î½Ëº×¡¢JESSE¤È½Å¤Í¤¿¸¶ÅÀ¡¡¤³¤Î¶Ê¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¨¡¨¡¡ÖMy Way¡×¤¬·Ò¤¤¤Àµ°À×¡Ë
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ó¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡¢¥¸¥ßー¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥¤¥Ï¤Ë¥Ä¥¢ー¥á¥ó¥Ðー¤ò²Ã¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ï¡¢9·î18Æü¤Ë¿ÀÆàÀî KT Zepp Yokohama¡¢Æ±·î20Æü¤ËÂçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åìµþ ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢Âçºå Zepp Namba¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë