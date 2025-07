【びっくらたまご 珈琲所コメダ珈琲店 ~もっとくつろぎを~】 8月11日 発売予定 価格:550円

バンダイは、「びっくらたまご 珈琲所コメダ珈琲店 ~もっとくつろぎを~」を8月11日に発売する。価格は550円。

本商品は「珈琲所コメダ珈琲店」のメニューをミニチュマスコット化したもの。黄色の入浴剤を溶かすとマスコットが登場する。マスコットは全8種類で、プレミアムコーヒーSophiaやシロノワール、クリームソーダなどがラインナップ。

入浴剤はミックスフルーツの香りとなっている。

マスコット(全8種)

・プレミアムコーヒーSophia

・ミックスジュース

・シロノワール

・クロネージュ

・クリームソーダ

・ジェリコ

・カツパン

・アメリカン(アメリカンはカップとソーサーが外せます)

(C) 2025 KOMEDA Co., Ltd.

※いずれか1つが入っています。

※マスコットの種類は選べません。