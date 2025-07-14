¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¡Û¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÎÈ¾Äï¤Ï3²¯±ß¡¡Æ£ÅÄ¿¸»á¤¬Íî»¥¡Ö½çÄ´¤ËÇã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î¶¥ÁöÇÏ¥»¡¼¥ë¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤¬14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«Ëë¤·¡¢½éÆü¤Ï1ºÐÉôÌç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¾ìÈÖ¹æ77ÈÖ¡Ö¥Õ¥©¥¨¥ô¥¡¡¼¥À¡¼¥ê¥ó¥°¤Î2024¡×¡Ê²´¡Ë¤Ï3²¯±ß¡Ê¶â³Û¤ÏÀÇÈ´¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾·»¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡ÊÉã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤ò½êÍ¤¹¤ëÆ£ÅÄ¿¸»á¤¬Íî»¥¡£Æ£ÅÄ¿¸»á¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£½çÄ´¤ËÇã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥À¡¼¥È¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤ÏÇÏ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂØ¤ï¤ë¤±¤É¼Ç¤Ç¤â¥À¡¼¥È¤Ç¤â¤¤¤±¤½¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¥Õ¥©¥¨¥ô¥¡¡¼¥À¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏÊÆG2¾¡¤ÁÇÏ¡£È¾·»¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡ÊÉã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤Ï2022Ç¯1ºÐÉôÌç¤Ë¾å¾ì¤µ¤ì¡¢9800Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£°ÎÂç¤Ê·»¤Ïº£Ç¯¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï23²¯8193Ëü5900±ß¡£