¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß¤Ë¤â¡ý¡£¥·¥å¥ï¥·¥å¥ïÃº»À¤ÇËþÊ¢Ãæ¿õ¤ò»É·ã¤¹¤ë ¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×
Ä«¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª ËõÃãÉ÷Ì£¤Î¡Ö¥½¥¤¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡¿¤º¤Ü¤é½Ö°û¥É¥ê¥ó¥¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ê1¡Ë
ÇöÃå¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤ë¤ó¤À¤ªÊ¢¤ä¥¿¥×¥¿¥×¤ÎÆó¤ÎÏÓ¡Ä¡£¤Ç¤â²È»ö¤ä»Å»ö¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡ª ¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢ÊÝ·ò»Õ¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¹Ö»Õ¤Î¾¾ÅÄ¥ê¥¨¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ò°û¤ßÊª¤ËÃÖ¤ÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÆü»°¿©¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀÝ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤Î°û¤ßÊª¤òÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬¾¾ÅÄÎ®¡£¿åÊ¬¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç7¡Á8ÇÕ¤¯¤é¤¤¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°û¤ßÊª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¤ì¤Æ¡¢°ìÆü¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢½ë¤¤»þµ¨¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥ì¥·¥Ô¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥«¥Ã¥·¥å
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î»ÀÌ£¤ÈÃº»À¤Î¤·¤å¤ï¤·¤å¤ï´¶¤ÇËþÊ¢Ãæ¿õ¤ò»É·ã¡£¤ªÊ¢¤äµ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤Ã¤Ñ¤êÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¾Ã²½¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£
58kcal¡¡Åü¼Á3.9g¡¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á3.3g
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
▪¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ä100g
▪¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
▪Ãº»À¿å¡Ä100ml
ºî¤êÊý
¥°¥é¥¹¤Ë¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¦¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤òÆþ¤ì¤ÆÃº»À¿å¤òÃí¤°¡£
¡ÚMEMO¡Û
°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÌµÅü¥¿¥¤¥×¤ò¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Å¤ß¤¬Íß¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÅ·Á³´ÅÌ£ÎÁ¤Î¥¨¥ê¥¹¥ê¥È¡¼¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Ãø¡á¾¾ÅÄ¥ê¥¨¡¿¡Ø¤Þ¤¼¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¡ª ¤º¤Ü¤é½Ö°û¥É¥ê¥ó¥¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù