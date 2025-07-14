ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¡167¥»¥ó¥Á¤È¹â¿ÈÄ¹¤â¡ÖÊì¤Ï¡×°Õ³°¤Ê¹ðÇò¡¡13ºÐ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¹¤®¡É¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¤¬14Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£13ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë67¤È¹â¿ÈÄ¹¤ÎÀõÌî¡£¡ÖÊì¤Ï¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÈÄ¹¤¬152¥»¥ó¥Á¡×¤È°Õ³°¤Ê¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤È¸À¤¨¤ÐÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¡Ö¤½¤Î¼«³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿13ºÐÅö»þ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÏ·¤±¤¿»Ò¶¡¤À¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤¬Âç¤¤¤¤«¤éÍ¾·×Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£