¾åÇòÀÐË¨²»¡¢³¤³°¤Ç»È¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÊØÍø¡×¤À¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¤È¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤È²æ½¤±¡Ã£Ìé¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¾åÇòÀÐË¨²»
¡û¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤ÎÊØÍø¤µ¤ò¼Â´¶
¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤Ï¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¡£½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢WiFi ¤ÎÍ½Ìó¡¦¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¤ä¸½ÃÏSIM¥«¡¼¥É¤Î¹ØÆþ¡¦Æþ¤ìÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³¤³°ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢»Å»ö¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁáÂ®¡Ø¥È¥ê¥Õ¥¡¡Ù¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÊØÍø¤Ç¡£¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¸ü¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤Ø¤Î²ò·èºö¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¿´¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤À¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¿´¶¯¤¤ÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ê¤È¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾åÇòÀÐË¨²»
¡û¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤ÎÊØÍø¤µ¤ò¼Â´¶
¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤Ï¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¡£½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢WiFi ¤ÎÍ½Ìó¡¦¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¤ä¸½ÃÏSIM¥«¡¼¥É¤Î¹ØÆþ¡¦Æþ¤ìÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³¤³°ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£