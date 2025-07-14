ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÊÆ¼Â¶·¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¹ÔÆ°¡Ö¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡½àÈ÷Ãæ¤ËÆÍÁ³¡ÄÃæ·Ñ¤Ç¥ê¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ã¡×
Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç5-2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£3²ó¤Ë¤Ï¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¿ÂÇµå¤Ë¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬ÊÆ¼Â¶·ÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡0-0¤Î3²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¤¬±Ô¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÆÍÁ³Èô¤ó¤Ç¤¤¿ÂÇµå¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¡£Âç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖROKU¡×¤ÏÂçÃ«¤Î¹ÔÆ°¤Î¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤òÎ®¤·¤ÆÃíÌÜ¡£¼Â¶·¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ã¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¡×¡ÖÈò¤±¤Æ¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï5²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£±äÄ¹11²ó¤òÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤ë¤â¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï7²ó91µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢7Ã¥»°¿¶2»Íµå¤È²÷Åê¡£±äÄ¹11²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬5-2¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë