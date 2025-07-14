Àµ¶½ÅÅ¤¬£µÏ¢Â³ÍÛÀþ¤ÇÇ¯½éÍè¹âÃÍ·÷¤òÈôæÆ¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¼õÇÛÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¼ý±×µ¡²ñ¹â¤Þ¤ë¡þ
¡¡Àµ¶½ÅÅµ¡À½ºî½ê<6653.T>¤¬ÂçÉý¹â¤Ç£µÏ¢Æ¡¢¤·¤«¤â£µÏ¢Â³ÍÛÀþ¤Ç¤¤ç¤¦¤Ï°ì»þ£µ¡¥£³¡ó¹â¤Ç£±£µ£´£µ±ß¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Ï¢Æü¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¹¹¿·¤ÈÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤À¡£ÅÅÎÏ¸þ¤±¼õÊÑÅÅÀßÈ÷¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¶å½£ÅÅÎÏ<9508.T>¡¢Âç¼ê½ÅÅÅ¤Ç¤ÏÆüÎ©À½ºî½ê<6501.T>¤ò¼çÍ×¸ÜµÒ¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¼õÇÛÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à°Æ·ï³ÍÆÀ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý±×À®Ä¹´üÂÔ¤¬¶¯¤¤¡££²£µÇ¯£±£²·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ£²£¹¡óÁý¤Î£²£¶²¯±ß¤ÈÂçÉý¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÃÊ¤ÎÁý³Û½¤Àµ¤¬¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£ÁýÇÛ¤ËÀÑ¶Ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹â³ô¼ç´Ô¸µÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS