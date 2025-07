¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛBTS J-HOPE¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ù¤Ç°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤­¤¿¡©¡×

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BTS曲のメドレーが始まると現場の熱気は絶頂に達し、韓国語の歌詞まで観客がすべて一緒に歌唱!

BTSのJ-HOPEが、7月14日午前3時ごろ(日本時間)、ドイツ・ベルリンのオリンピアシュタディオンで開催された『ロラパルーザ・ベルリン』の最後のメインステージに登場。約90分間の公演を行い、フェスティバルのラストを華やかに飾った。この日の総観客数は約6万人と集計された。

現場は、明け方から集まったファンで埋め尽くされ、彼のグローバルな人気を実感させた。 観客たちは公演開始前からJ-HOPEとBTSの名前はもちろん「J-HOPE、We wanna party!」を連呼し、会場の熱気を高めた。

J-HOPEは事前に語っていたとおり、余裕をもってフェスティバルを楽しんだ。 バンドサウンドに編曲された全21曲を披露し、“ワールドクラス・パフォーマー”らしいパフォーマンスで現場を熱く盛り上げた。激しい振付にもかかわらず、安定した歌唱力を見せ、自身の価値を証明した。

日が暮れるにつれて、ARMY BOMB(OFFICIAL LIGHT STICK)は明るく輝き、華やかな花火の下でパフォーマンスを繰り広げるJ-HOPEの存在感は、まさに圧巻。 観客たちは、割れるような歓声で彼の情熱に応え、感極まって涙を流す姿も多く見られた。

J-HOPEはリフトに乗って登場し、ソロアルバム『Jack In The Box』の収録曲「What if…」と「Pandora’s Box」で公演の幕を開けた。 続いて「『ロラパルーザ』は今回が2回目だ。“ホビパルーザ”(J-HOPE+ロラパルーザの合成語)の第2ラウンドへようこそ。今夜、クレイジーになる準備はできた? じゃあ、行ってみよう!」と叫びながら、一気に雰囲気を盛り上げた。

その後「on the street (solo version)」「lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers)」など、スペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』の収録曲を披露。「Killin’ It Girl (Solo Version)」のステージではセクシーさが爆発した。観客は大きな声で「MONA LISA」を最初から最後まで合唱。「Sweet Dreams (feat. Miguel)-FNZ Remix」では紫色のハートスローガンを掲げるサプライズイベントが行われ、感動を呼んだ。

BTSのグループ曲である「MIC Drop」「Dynamite (Tropical Remix) + Butter (Hotter Remix)」メドレーが始まると、現場の熱気は絶頂に達し、韓国語の歌詞まですべて一緒に歌う珍しい光景が繰り広げられた。

公演の最後にJ-HOPEは「今年は僕にとって本当に意味深い時間だった。世界中をツアーで回りながら感謝する点が多かった。今日この場で皆さんと一緒に最後を飾ることができて、本当に完璧な仕上がりとなったようだ。忘れられない旅路を共にしていただき、改めて感謝し、愛してる」と心からの想いをコメント。世界中から集まったファンは韓国語で「愛してる」と叫びながら思いを伝えた。

彼らは、公演後も「J-HOPE、We wanna party!」と叫び続け、J-HOPEは再びステージへ。「= (Equal Sign)」「Future」「NEURON (with Gaeko, yoonmirae)」を披露し、最後まで尽きることのないエネルギーで、フェスティバルの締めくくりを飾った。

今回の公演はソロワールドツアー『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』を大型野外舞台に合わせてアレンジしたという点でも特別だった。ツアーの象徴的な演出であるリフトをメインと張り出し舞台に配置し、演出ポイントとして活用。キューブ型バンドセット、ダイナミックなVJ映像と照明、そして特殊効果が調和し、公演の没入感と完成度をさらに引き上げた。

3年ぶりに、さらにパワーアップして“ホビパルーザ”に戻ってきたJ-HOPE。『ロラパルーザ・ベルリン』は、J-HOPEが世界的なフェスティバルのヘッドライナーとして招かれた理由を明確に示す場となった。なおJ-HOPEは、これに先立って2022年『ロラパルーザ・シカゴ』で韓国アーティストとして初めてメインステージに立っている。

リリース情報

2025.06.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」

2025.07.31 ON SALE

ALBUM『Charm of HOPE』

※韓国発売日:7月11日

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/