¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛBTS J-HOPE¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ù¤Ç°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¡©¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£BTS¶Ê¤Î¥á¥É¥ìー¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¸½¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏÀäÄº¤ËÃ£¤·¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤¬¤¹¤Ù¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¾§¡ª
BTS¤ÎJ-HOPE¤¬¡¢7·î14Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Ìó90Ê¬´Ö¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁí´ÑµÒ¿ô¤ÏÌó6Ëü¿Í¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢Èà¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£ ´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ï¸ø±é³«»ÏÁ°¤«¤éJ-HOPE¤ÈBTS¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÖJ-HOPE¡¢We wanna party!¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£
J-HOPE¤Ï»öÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ ¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊÔ¶Ê¤µ¤ì¤¿Á´21¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¡È¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡É¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸½¾ì¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£·ã¤·¤¤¿¶ÉÕ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ARMY BOMB¡ÊOFFICIAL LIGHT STICK¡Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¯µ±¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²Ö²Ð¤Î²¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ëJ-HOPE¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡£ ´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ï¡¢³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ÇÈà¤Î¾ðÇ®¤Ë±þ¤¨¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
J-HOPE¤Ï¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJack In The Box¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖWhat if¡Ä¡×¤È¡ÖPandora¡Çs Box¡×¤Ç¸ø±é¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£ Â³¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡Ù¤Ïº£²ó¤¬2²óÌÜ¤À¡£¡È¥Û¥Ó¥Ñ¥ëー¥¶¡É¡ÊJ-HOPE+¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¤Î¹çÀ®¸ì¡Ë¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£º£Ìë¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµ¤¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Öon the street (solo version)¡×¡Ölock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers)¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOPE ON THE STREET VOL.1¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÈäÏª¡£¡ÖKillin¡Ç It Girl (Solo Version)¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥»¥¯¥·ー¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖMONA LISA¡×¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¹ç¾§¡£¡ÖSweet Dreams (feat. Miguel)-FNZ Remix¡×¤Ç¤Ï»ç¿§¤Î¥Ïー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
BTS¤Î¥°¥ëー¥×¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖMIC Drop¡×¡ÖDynamite (Tropical Remix) + Butter (Hotter Remix)¡×¥á¥É¥ìー¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏÀäÄº¤ËÃ£¤·¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤¦ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤ËJ-HOPE¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¿¼¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ò¥Ä¥¢ー¤Ç²ó¤ê¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤¹¤ëÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤³¤Î¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹Ï©¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¿´¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¸ø±é¸å¤â¡ÖJ-HOPE¡¢We wanna party!¡×¤È¶«¤ÓÂ³¤±¡¢J-HOPE¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£¡Ö= (Equal Sign)¡×¡ÖFuture¡×¡ÖNEURON (with Gaeko, yoonmirae)¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¥½¥í¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Øj-hope Tour ¡ÆHOPE ON THE STAGE¡Ç¡Ù¤òÂç·¿Ìî³°ÉñÂæ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢ー¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê±é½Ð¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Õ¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤ÈÄ¥¤ê½Ð¤·ÉñÂæ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢±é½Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£¥¥åー¥Ö·¿¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊVJ±ÇÁü¤È¾ÈÌÀ¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ¼ì¸ú²Ì¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¸ø±é¤ÎË×Æþ´¶¤È´°À®ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡È¥Û¥Ó¥Ñ¥ëー¥¶¡É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿J-HOPE¡£¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢J-HOPE¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ªJ-HOPE¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ2022Ç¯¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡¦¥·¥«¥´¡Ù¤Ç´Ú¹ñ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖKillin¡Ç It Girl (feat. GloRilla)¡×
2025.07.31 ON SALE
ALBUM¡ØCharm of HOPE¡Ù
¢¨´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§7·î11Æü
BTS OFFICIAL SITE
https://bts-official.jp/
http://www.universal-music.co.jp/bts/