Ê¡²¬»ÔÇîÊª´Û¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹
Ê¡²¬»ÔÇîÊª´Û ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼¤Ç¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½é´ü¤ÎÌ¾ºî¤«¤éºÇ¿·¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Þ¤Ç¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤«¤Ã¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹
¡Ú³«ºÅ²ñ´ü¡Û
2025Ç¯10·î13Æü(·î)¡Á2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¡¡·îÍËµÙ´Û
¢¨¤¿¤À¤·¡¢2025Ç¯10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¡¢11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¡¢11·î24Æü(·î¡¦½Ë)¡¢2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Ï³«´Û¡£
2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¡¢11·î4Æü(²Ð)¡¢11·î25Æü(²Ð)¡¢2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤ÏÊÄ´Û¡£
¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï2025Ç¯12·î28Æü(Æü)¡Á2026Ç¯1·î5Æü(·î) µÙ´Û
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û
9:30¡Á17:30 (Æþ´Û¤Ï16:30¤Þ¤Ç)
¡Ú³«ºÅ²ñ¾ì¡Û
Ê¡²¬»ÔÇîÊª´Û ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼ (Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ3-1-1)
¡Ú¼çºÅ¡Û
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×Ê¡²¬²ñ¾ì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹)
¡Ú¶¨»¿¡Û
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡úJCB¥«¡¼¥É
¡Ú´ë²è¡Û
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª
¡ÚÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡Û
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ú¸å±ç¡Û
Ê¡²¬¸©¡¢Ê¡²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Ê¡²¬»Ô¡¢Ê¡²¬»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»¡¢NIBÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡¢KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡¢KYT¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢KRY»³¸ýÊüÁ÷
FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤ò2025Ç¯10·î13Æü(·î)¡Á2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤ËÊ¡²¬»ÔÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¡ª
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½é´ü¤ÎÌ¾ºî¤«¤éºÇ¿·¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Þ¤Ç¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤«¤Ã¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ËÂÀÍÛ¤¬¾º¤ëÃæ¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥é¥Õ¥£¥¤¬¥·¥ó¥Ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬Î©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¤ÈÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥é¥¸¥ó¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¶¦¤ËËâË¡¤Îå°Ýß¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê²È¤Ë¥ß¥é¥Ù¥ë¤È°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡Ä
¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤ò¡¢¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·Ý½Ñ¤È¥ì¥¬¥·¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡¢
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¡¢
¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë²»³Ú¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Î´ë²è¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï
¡ú´ë²è¥Á¥±¥Ã¥È¡Ø¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ªÄ¶ÆÀ¡úÁá³ä¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡Ù
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡Ö1¿Í¤Ç2²ó¡¢Íè¤ë¤âÎÉ¤·¡ª¡×¡Ö2¿Í¤ÇÍè¤ë¤âÎÉ¤·¡ª¡×»ÈÍÑ¤Î»ÅÊý¤Ï¼«Í³¼«ºß¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¡ªËç¿ô¸ÂÄê¡ªÄ¶¤ªÆÀ¤Ê2ËçÄÖ¤ê(¥»¥Ã¥È)¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¡£
¡ÚÈÎÇä¶â³Û¡Û
4,600±ß(2ËçÄÖ¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È)
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
¡ãÈ¯Çä¡ä 8·î4Æü(·î) 10:00¡Á
¡ã½ªÎ»¡ä 9·î12Æü(¶â) ¡Á23:59Ëø(ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÇäÆüÁ°Æü¤Þ¤Ç)
¡ÚÈÎÇäÊýË¡¡Û
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÈÀêÈ¯Çä¡ÎL¥³¡¼¥É¡§82179¡Ï
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦²ñ´üÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁ´Æü»ÈÍÑ²ÄÇ½¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤¿¤À¤·¡¢º®»¨»þ¤Ë¤Ï°ì»þÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Æþ¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö2ËçÄÖ¤ê¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
(¤¿¤À¤·¡¢È¾·ô²Õ½ê¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·Ìµ¸ú)
¢¨1¿Í¤ÇÊÌÆü¤ËÍè¾ì¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¡¦¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É(¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È)¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä
¢¨²ñ¾ìÆâ¡¢ÅöÆü·ôÇä¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ÎÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¶â¡Û
°ìÈÌ¡¡(ÅÚÆü½Ë) 2,700±ß (Ê¿Æü) 2,500±ß
Ãæ¹âÀ¸(ÅÚÆü½Ë) 1,900±ß (Ê¿Æü) 1,700±ß
4ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸(ÅÚÆü½Ë) 1,000±ß (Ê¿Æü) 800±ß
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
9·î16Æü(²Ð)¡¡10:00¡Á¡¡È¯Çä
¡ÚÈÎÇäÊýË¡¡Û
¡ü³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÎL¥³¡¼¥É¡§82179¡Ï¡¦KKday
¡ü²ñ¾ìÅöÆü·ôÇä¾ì(²ñ´üÃæ¤Î¤ßÈÎÇä¡£
¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¢¨¤¿¤À¤·¡¢²ñ¾ì¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦Ê¡²¬²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸¶Â§¡¢²ñ´üÃæ(ÅÚÆü½Ë´Þ¤à)Íè¾ì»þ¤ÎÆü»þ»ØÄê¤Ê¤É¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤¿¤À¤·³ÆÆü¡¢²ñ¾ì¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ´üÅÓÃæ¤«¤é¡ÖÆü»þ»ØÄê¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¡×¤òÆ³Æþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Ê¡²¬²ñ¾ìHP¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÆÆü¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅöÆü·ô¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþ¾ì¤Î°Ù¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¤Î»öÁ°¹ØÆþ¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÎÂ¾¤Ë¡¢½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÃæ¹âÀ¸¡×ÎÁ¶â¤ÇÆþ¾ì¤ÎºÝ¡¢³ØÀ¸¾Ú¤äÀ¸ÅÌ¼êÄ¢¤Ê¤É¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¡¢Àº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡¢ÎÅ°é¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤´´Õ¾Þ¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢³Æ¼ï¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ1Ì¾¤ò²ð¸î¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý1Ì¾¤¬¡Ö²ð¸î¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤ÇÆ±È¼Æþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ª¤è¤ÓÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ê¡²¬»ÔÇîÊª´Û¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ appeared first on Dtimes.