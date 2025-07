Ê¡²¬»ÔÇîÊª´Û¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹

福岡市博物館 特別展示室で「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」が開催されます。

ディズニー・アニメーションの初期の名作から最新の人気作品までを、まるで映画の中に入ったかのような没入感で体験できる、これまでに無かった全く新しいイベントです☆

ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス

【開催会期】

2025年10月13日(月)〜2026年2月1日(日) 月曜休館

※ただし、2025年10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)、11月24日(月・祝)、2026年1月12日(月・祝)は開館。

2025年10月14日(火)、11月4日(火)、11月25日(火)、2026年1月13日(火)は閉館。

※年末年始は2025年12月28日(日)〜2026年1月5日(月) 休館

【開催時間】

9:30〜17:30 (入館は16:30まで)

【開催会場】

福岡市博物館 特別展示室 (福岡市早良区百道浜3-1-1)

【主催】

「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」福岡会場実行委員会

(FBS福岡放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス)

【協賛】

ディズニー★JCBカード

【企画】

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、ライトハウス・イマーシブ・スタジオ

【特別協力】

ウォルト・ディズニー・ジャパン

【後援】

福岡県、福岡県教育委員会、福岡市、福岡市教育委員会、西日本鉄道、NIB長崎国際テレビ、KKT熊本県民テレビ、KYT鹿児島読売テレビ、KRY山口放送

FBS福岡放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービスは、「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」を2025年10月13日(月)〜2026年2月1日(日)に福岡市博物館で開催!

「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」とは、ディズニー・アニメーションの初期の名作から最新の人気作品までを、まるで映画の中に入ったかのような没入感で体験できる、これまでに無かった全く新しいイベントです。

サバンナに太陽が昇る中、動物たちに囲まれ、ラフィキがシンバを紹介する場面にあなた自身が立ち会うことを想像してみてください。

ジュディ・ホップスと列車に乗ってズートピアに行ったり、アラジンやジャスミンと共に魔法の絨毯に乗ったり、魔法の力に包まれた不思議な家にミラベルと一緒に入ったり…

これら全てを、自身が体験できるイベント。

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの芸術とレガシーの世界に足を踏み入れ、『アナと雪の女王』、

『リトル・マーメイド』、

『ベイマックス』などのクリエイターによる音楽、アート、そしてアニメーションを堪能出来ます。

■各種チケット情報

[企画チケットについて]

★企画チケット『数量限定!超得★早割ペアチケット』

【チケット内容】

「1人で2回、来るも良し!」「2人で来るも良し!」使用の仕方は自由自在!期間限定!枚数限定!超お得な2枚綴り(セット)のチケットを販売。

【販売金額】

4,600円(2枚綴りのセットチケット)

【販売期間】

<発売> 8月4日(月) 10:00〜

<終了> 9月12日(金) 〜23:59迄(通常チケットの発売日前日まで)

【販売方法】

ローソンチケット独占発売[Lコード:82179]

※予定枚数が無くなり次第、販売終了

【注意事項】

・会期中であれば、「全日使用可能」のチケットとなります

※ただし、混雑時には一時入場制限をかける場合や、入場をお待ちいただくことがあります。

・「2枚綴り」のチケットで、切り離して使用可能。

(ただし、半券箇所、切り離し無効)

※1人で別日に来場して使用することも可能。

・プレイガイド(ローソンチケット)のみでの販売

※会場内、当日券売場での販売はありません

[通常チケットについて]

【入場料金】

一般 (土日祝) 2,700円 (平日) 2,500円

中高生(土日祝) 1,900円 (平日) 1,700円

4歳〜小学生(土日祝) 1,000円 (平日) 800円

【販売期間】

9月16日(火) 10:00〜 発売

【販売方法】

●各プレイガイド

・ローソンチケット[Lコード:82179]・KKday

●会場当日券売場(会期中のみ販売。

ピクチャーチケットでの取扱いとなります。)

※ただし、会場の混雑状況によっては販売しない可能性もあります

【注意事項】

・福岡会場では原則、会期中(土日祝含む)来場時の日時指定などは必要ありません。

※ただし各日、会場の混雑状況によっては、入場制限をかける場合があります。

※状況によっては、会期途中から「日時指定チケット制」を導入させていただく場合などもあります。

詳しくは、福岡会場HPやSNSで発信します。

・各日、会場では当日券も販売しますが、スムーズな入場の為、各プレイガイドでの事前購入を推奨します。

※当日、会場で購入いただくお客様は状況によりお待ちいただく場合があります。

・各プレイガイドでの購入に際して、チケット料金の他に、所定の手数料などが発生する場合があります。

・「中高生」料金で入場の際、学生証や生徒手帳などのご提示が必要となります。

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方でも、ご鑑賞にはチケットの購入が必要です。

ただし、各種障害者手帳とチケットの両方をお持ちのお客様1名を介護する為に、18歳以上の方1名が「介護者」として無料で同伴入場することができます。

・チケット購入後の変更・キャンセルおよび払い戻しはできません。

また、万が一、チケットを紛失された場合でも再発行はいたしません。

