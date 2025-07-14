¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¤Ç¤¤¿¤Æ½Ð²Ù´Ì¡×¤òËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¤Ç¤¤¿¤Æ½Ð²Ù´Ì¡×¤ò¡¢7·î15Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë·×3²ó¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò°¦°û¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ëËÌ³¤Æ»¹©¾ì¤«¤éÀ½Â¤¸å¸¶Â§3Æü°ÊÆâ¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤â¤Î¡£ËèÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀè¶î¤±Åª¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ1985Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯´ÖÎß·×ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï¡¢²áµîºÇ¹âÇä¾å¡ÊÆ±¼Ò½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÊÁ´ÍÆ´ï·×¡Ë¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·îÀ½Â¤Ê¬¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¡×¤È¡ÖÁÖ²÷¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿º£Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ëËÌ³¤Æ»¹©¾ì¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ù40th anniversary¥Ä¥¢¡¼¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âËÌ³¤Æ»¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¡¹¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤¹¤·¤¢¤ï¤»¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
Âè1²ó¡§7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè2²ó¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè3²ó¡§11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨À½Â¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯È¯ÇäÆü¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¡áhttps://www.sapporobeer.jp