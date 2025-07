YOASOBI初のホールツアー<YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA>が、7月13日(日)熊本・熊本城ホールにて初日公演を迎えた。 ◆ライブ写真(13枚) 本ツアーは、全国14カ所・全40公演で約7万人を動員予定。YOASOBIにとって初めて訪れる地域も多く、全国を巡るまさに“冒険の旅”となる。ツアータイトルの「WANDARA」には、仲間とともにキャラバンのように旅をしながら、“ワンダーランド”のようなワクワクを届けていくという想いが込められている。 その想いのとおり、会場に足を運ぶことができない人々にも楽しんでもらえるよう、一部の公演地では地元の飲食店などを巻き込んだお祭り企画<YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA 〜WANPAKU MATSURI〜>も同時開催。地域とのつながりを大切にした、YOASOBIらしい取り組みとなっている。 時刻は18時。RPGの世界を思わせるオープニングSEが鳴り響き、赤・青・緑の照明が駆け巡ると、会場のボルテージは一気に上昇。レーザーが激しく交錯する中、バンドメンバーが次々と登場。そしてコンポーザーのAyaseに続いて、ボーカルのikuraが姿を見せると、観客からは大きな歓声が湧き起こった。 冒頭から疾走感あふれるナンバーが立て続けに披露される。曲間でのikuraの煽りに呼応するように、会場の熱気はさらにヒートアップ。ライブは中盤へと突入していく。 ホール規模だからこそ実現できる、距離の近さを活かした演出も加わり、“観客とともに作り上げるライブ”は一層の一体感を生み出していく。おなじみの楽曲も、ライブならではのアレンジで披露され、終盤に差しかかると、思わぬサプライズが待っていた。 熊本公演限定のスペシャルゲストとして登場したのは、熊本県のPRマスコットキャラクター・くまモン。ikuraとのユニークなやりとりに観客が湧く中、「ツバメ」をともにパフォーマンス。キレのあるダンスで会場をさらに盛り上げた。 熊本初上陸とは思えないほど、温かく、エネルギーに満ちた空間となった<YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA>初日公演。この先続いていく各地の公演にも、大きな期待が高まる。 Photo by Risa Nishimura ■<YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA> ◆熊本公演会場:熊本城ホール メインホール7月13日(日)開場 17:00 開演 18:007月16日(水)開場 18:00 開演 19:007月18日(金)開場 18:00 開演 19:007月19日(土)開場 17:00 開演 18:00お問合せ:キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜 11:00〜15:00) ◆石川公演会場:本多の森 北電ホール8月5日(火)開場 18:00 開演 19:008月6日(水)開場 18:00 開演 19:008月8日(金)開場 18:00 開演 19:008月9日(土)開場 17:00 開演 18:00お問合せ:キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100 (火〜金 12:00〜16:00),10:00〜15:00(土曜) ◆静岡公演会場:静岡市清水文化会館 マリナート大ホール8月18日(月)開場 […]

