2025年に本格始動した謎の2⼈組アーティスト“天々高々”が、MOROHAのMCアフロとシンガーソングライターのヒグチアイであることを公表した。 アフロから以下のコメントが届いている。 ◆ ◆ ◆ MOROHAを止めて、すぐに大手振って別のバンドやると、悲しむ人もいるのかなぁ、なんて思ってた部分もあったりしてね!ここまで伏せておりました。でも半年経ったし!気合い入れなきゃ!俺の人生だし!ということで!あいちゃんこと、ヒグチアイを相方にしたバンド「天々高々」改めてがんばります!7/21の山梨桜座を皮切りにツアーもあるし!7/25にはフジロックも!なんと十人編成で!人生初の大所帯だ!わーい!楽しくなってきたぞ! ◆ ◆ ◆ 天々高々は7月25日に<FUJI ROCK FESTIVAL’25>への初出演も決定しており、当日はPyramid Gardenに12:00から出演。スペシャル編成として弦とピアノと打楽器の全力アンサンブル集団”Ensemble G.A.P TOKYO”を召喚して10人編成で臨む。 また、今月から初ツアーもスタートする。<天々高々わくわくライブ&ラジオツアー 2025>と題し、7月21日に山梨・甲府桜座に世間知らズ、8月1日に京都・紫明会館に吉住、9月25日に東京・伝承ホールに畠中 悠 (オズワルド)を迎えて開催される。畠中 悠 (オズワルド)は弾き語りのアーティストとして出演する。 <天々高々わくわくライブ&ラジオツアー 2025> 2025年7月21日(月祝)山梨・甲府桜座16:30開場 17:00開演天々高々 / 世間知らズ(良音美酒と共催になります)チケット代5,000円(税込) 1D別 2025年 8月1日(金)京都・紫明会館18:30 開場 19:00 開演天々高々 / 吉住チケット代5,000円(税込) 2025年9月25日(木)東京・伝承ホール開場 18:30 開演 19:00天々高々 / 畠中 悠 (オズワルド) (弾き語りでの出演)チケット代5,000円(税込) ツアー情報 https://lit.link/tententakataka ライブ出演情報 <FUJI ROCK FESTIVAL’25>2025年7⽉25⽇(⾦) DAY 1出演Stage : Pyramid Gardenhttps://www.fujirockfestival.com/ <モルタルレコードpresents〜『ソングイズライフ2025〜夏はやっぱり怪談とビールナイト!』>2025年8月17日(日) 埼玉熊谷モルタルレコードOPEN/START 18:30 / […]

