Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤Ê¤ê¤­¤ê»ÅÍÍ¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖSpecial Memorize ¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß# ¥ê¡¼¥¹¥Ý¥í¥ó¡×

「プレミアムバンダイ」では、2000年に放送された『おジャ魔女どれみ#』より大人向けなりきり玩具「Special Memorize おジャ魔女どれみ# リースポロン」の予約受付を2025年7月14日(月)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「Special Memorize おジャ魔女どれみ# リースポロン」

・価格 :8,910円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:リースポロン本体…1 ロイヤルシード…2

・商品サイズ:約W200mm×H220mm×D47mm

・商品素材 :ABS・PC・PMMA

・電池 :単4電池×2(別売り)

・予約期間 :2025年7月14日(月)16時〜2025年9月15日(月)23時予定

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・商品お届け:2026年1月予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、2000年に放送された『おジャ魔女どれみ#』より大人向けなりきり玩具「Special Memorize おジャ魔女どれみ# リースポロン」の予約受付を2025年7月14日(月)16時に開始。

■商品特長

2000年放送のアニメ『おジャ魔女どれみ#』より、「リースポロン」をなりきり玩具仕様で商品化します。

本体は、銀色・金色メッキ加工を使用した豪華仕様。

全長約220mmのボリュームのあるサイズ感です。

ロイヤルシードは取り外しができる仕様を再現。

ロイヤルシードをセットするところからなりきり遊びが楽しめます。

また、本体外側を回転させると本体に搭載された2か所のLEDが光り、魔法のメロディが流れ、劇中の魔法発動シーンを再現することができます。

どれみ・はづき・あいこ・おんぷの4人分の魔法のメロディを楽しむことができます。

Special Memorize おジャ魔女どれみ# リースポロン(商品イメージ)

Special Memorize おジャ魔女どれみ# リースポロン(使用イメージ)

(C)東映アニメーション

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人のためのなりきり仕様!プレミアムバンダイ「Special Memorize おジャ魔女どれみ# リースポロン」 appeared first on Dtimes.