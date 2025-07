【ガスト「ラッキーセット」新作の予告画像】 7月14日 公開

ガストは公式Xアカウントにて、「ラッキーセット」新作のシルエットを7月14日に公開した。

今回公開されたシルエットは「シナモロール」のものと似ているが、耳の端や体に不思議なへこみが確認できる。「シナモロール」そのものなのか、または別のキャラクターなのかが気になるところだ。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660570