ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¹â²Í¶¶¤«¤é¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ17¸ÄÍî²¼ Áí½ÅÎÌ1.9¥¥í ¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
13ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Ë¤¢¤ëËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¹â²Í¶¶¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¶âÂô»Ù¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¶âÂô±Ø¤È¾®¾¾±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÇò»³»ÔÀ¾¿·Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ö¿·´´Àþ¤Î¹â²Í¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬10¸Ä¤¯¤é¤¤Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÇËÊÒ17¸Ä¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1.9¥¥íÊ¬¤Ç¡¢Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤ª¤è¤½12¥»¥ó¥Á¡¢Éý¤ª¤è¤½5¥»¥ó¥Á¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇËÊÒ¤Ï¹â¤µ¤ª¤è¤½11¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â²Í¶¶¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â²Í¶¶¤Î¾å¤Ë¤ÏÀã¤ò¤È¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àã²ò¤±¿å¤ä±«¿å¤Ç¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬Éå¿©¤·¡¢¤Ï¤¬¤ì¤ÆÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏIR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Î¾¾Ç¤±Ø¤«¤éÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¹â²Í¶¶¤Î²¼¤Ë¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¤Ï14Æü¸á¸å¤«¤é¹â½êºî¶È¼Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
³ùÁÒ,
²ð¸î,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòµ·,
ºë¶Ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¹©¾ì,
³¤,
À¸²Ö