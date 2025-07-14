²æ¤é¡Ö¥×¥é¥´¥ß¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡×³¤´ß¤Î¥´¥ß¤ò½¦¤¤Â³¤±4Ç¯°Ê¾å¡Ä¿ÀÆàÀî¤Î³¤´ßÀþ430km¤òÁ´À©ÇÆ¡ª¡Ú¥¢¥¹¥è¥¯¡ª¡Û
¡Ö¥×¥é¥´¥ß¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤¬¹Ô¤¯¡ª
ÀÄ¤¤¶õ¤Î²¼¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¤òÃ´¤¤¤ÇÊâ¤¯°ìÃÄ¡£³¤´ß¤Ç¥´¥ß½¦¤¤¤ËÎå¤àÈà¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥×¥é¥´¥ß¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î³¤´ßÀþÌó430km¤òÁ´¤ÆÊâ¤¤¤Æ¥´¥ß½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÅÄÄ¾Ç·¤µ¤ó¡§
¼¡¤É¤ó¤Ê³¤´ßÀþ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Á´ÉôÊâ¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥×¥é¥´¥ß¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏËÅÄÄ¾Ç·¤µ¤ó¡£40Ç¯°Ê¾å³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤ò¥ì¥ó¥º¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¿¿åÃæ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÅÄÄ¾Ç·¤µ¤ó¡§
³¤¤ËÀø¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êª¤¬±ó¤¯¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¿·¼ï¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ïÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Î½Ð¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥´¥ß¤ÇÀ¸¤Êª¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¶ì¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥×¥é¥´¥ß¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¸±¤·¤¤´ä¾ì¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©¤ß¡¢4Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¤Î³¤´ßÀþ¤òÀ©ÇÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¦¤Ã¤¿¥´¥ß¤ÏÊ¬ÊÌ¤·¡¢ÃÏ°è¤ä¼ïÎà¤´¤È¤ËÁ´¤Æ¥Ç¡¼¥¿²½¡£¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥´¥ß½¦¤¤³èÆ°¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÅÄÄ¾Ç·¤µ¤ó¡§
¤¿¤¯¤µ¤ó¥´¥ß¤¬¤¢¤ë½ê¤ò°ìµ¤¤Ë¥´¥ß½¦¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢³¤´ß¤Î¥´¥ß¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£
¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤òÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¡¢ËÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò20Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÅÄÄ¾Ç·¤µ¤ó¡§
»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï³¤¤È°ì½ï¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤ÎÃÏµå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¸¤¤ë¤Î¤¹¤éÂçÊÑ¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¤Þ¤À¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê³¤¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¡¢¥×¥é¥´¥ß¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¤Î³èÆ°¤Ï¤¢¤¹¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¤¥Ã¥È¡ª5·î16ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë