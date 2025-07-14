ÀéÄ»¥Î¥Ö¡¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë´ë²è¸å¤ËÂç¸ç¤¬¡È¹ÔÊýÉÔÌÀ¡É¤Ë¡¡ÍâÄ«¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤ÈÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬13Æü¡¢ABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë´ë²è¤Î¸åÆüÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤ÈÂç¸ç¤é¤¬´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¥Ð¥«¥é¤ËÄ©Àï¡£200Ëü±ß¤Î·³»ñ¶â¤«¤é1000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï5Ëü±ß¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¥Î¥Ö¤Ï¡¢´ë²è¸å¤ËÀéÄ»¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ç¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¡ÈÂç¸ç¤µ¤ó¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÓÃæ¤«¤éÂç¸ç¤¬¡È¹ÔÊýÉÔÌÀ¡É¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÍâÄ«¤ò·Þ¤¨¡¢Âç¸ç¤Ï½¸¹ç¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¿ô»þ´Ö¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Âç¸ç¤Ï¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤È²óÅú¤·¡Ö¤ï¤·¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë1¿Í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤â¤ª¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¡¢2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ï³Ú¤·¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤´¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Ï¡ÖVIP¥ë¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂç¾¡Éé¡×¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤È7Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¥Ü¥³¥¹¥³¡£1²ó¥°¥ó¥Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¡ÊÉé¤±¤¿¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë»ß¤á¤È¤±¤Ð¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡Ê½¸¹ç¾ì½ê¤Ç1¿Í¤Ç¡Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤ï¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£