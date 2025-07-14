¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¡ÖÂæÉ÷5¹æ¡×ËÌ¾åÃæ¡¡¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡Ë´ØÅì¢ª¤¢¤¹¡Ê15Æü¡ËÅìËÌ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Î¥³ー¥¹¤«¡¡º£¸å¤ÎÂæÉ÷¿ÊÏ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÅìÆüËÜ¡¦ËÌÆüËÜ¤Ï¡ÖË½É÷¡×¡Ö¹âÇÈ¡×¤Ë·Ù²ü¤ò¡ÚÂæÉ÷¤¤¤Ä¤É¤³¤Ø¡©14Æü¸á¸å0»þ50Ê¬È¯É½ º£¸å16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
¡ÖÂæÉ÷5¹æ¡×ËÌ¾åÃæ
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°3»þ¤ËÉãÅç¤ÎÆîÌó200¥¥í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÂæÉ÷5¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Îº£¸å16Æü´ÖÅ·µ¤Í½Êó¤â
¤¤ç¤¦(14Æü)Àµ¸á¡¢ÂæÉ÷5¹æ¤Ï¡¢Ä¸»Ò»Ô¤ÎÆîÆîÅìÌó110¥¥í¤ò1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½40¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï985¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤ÎÆîÅìÂ¦650¥¥í°ÊÆâ¤ÈËÌÀ¾Â¦220¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢É÷Â®15¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡Ë¸á¸å1»þ¤Ë¤ÏÄ¸»Ò»Ô¤ÎÅìÌó100¥¥í
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï985¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤ÎÃæ¿´¤ÎÆîÅìÂ¦650¥¥í°ÊÆâ¤ÈËÌÀ¾Â¦220¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï
É÷Â®15¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¡Ê15Æü¡Ë¸áÁ°0»þ¤Ë¤ÏÈ¬¸Í»Ô¤ÎÅìËÌÅçÌó120¥¥í
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï990¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
ºÇÂçÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë
15ÆüÀµ¸á¤Ë¤ÏÌÖÁö»Ô¤ÎËÌËÌÅìÌó210¥¥í
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï998¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
ºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë
16Æü¸áÁ°9»þ¤Ë¤ÏÀéÅç¤ÎÅì¤Ç²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï1004¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡Ú²èÁü②～⑩¡Û¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Îº£¸å16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¡¦ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï·Ù²ü¤ò
¡ÎÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï14Æü¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
14Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡25¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê35¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡´ØÅìÃÏÊý¡¡¡¡¡¡25¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê35¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡15¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê25¥áー¥È¥ë¡Ë
15Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡23¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê35¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡20¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê25¥áー¥È¥ë¡Ë
¡ÎÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï14Æü¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
14Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡7¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡´ØÅìÃÏÊý¡¡¡¡¡¡6¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡4¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¡¡¡4¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
15Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡7¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡7¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡´ØÅìÃÏÊý¡¡¡¡¡¡5¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡5¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¡¡¡4¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
ËÌÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å16Æü¤â¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤·¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡ËÀµ¸á¤«¤é¤¢¤¹¡Ê£±£µÆü¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡120¥ß¥ê
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡120¥ß¥ê
¡¡¡¡´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡150¥ß¥ê
¡¡
¤½¤Î¸å¡¢15ÆüÀµ¸á¤«¤é16ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡150¥ß¥ê
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£