Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ö¶¥Áè¤¬ÁêÅö¥·¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×Å·¹ÄÇÕ¤ÎÉÙ»³Àï¤ÈÅìµþ£ÖÀï¤Ç½©¤Î£Á£Ã£Ì£Å¸«¿ø¤¨¤ë
¡¡£Ê£±Ä®ÅÄ¤Ï£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»ÔÆâ¤ÇÅ·¹ÄÇÕ£³²óÀïÉÙ»³Àï¡Ê£±£¶Æü¡¦ÉÙ»³¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Èó¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉÙ»³¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤è¤¦¤È¡¢£Ê£±¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Êµå¡ËºÝ¤Î½ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢½¤Àµ¤ÎÂ®¤µ¡¢¤É¤ì¤À¤±£Ê£±¤È¤·¤Æ¤Î½¬´·¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¡¢¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÁêÇÏÍ¦µª¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡Ë¤È´Ú¹ñÂåÉ½¡Ê¥ª¥»¥Õ¥ó¡¢¥Ê¥µ¥ó¥Û¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì£²¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÆü¤ÎÆü´ÚÀï¸å¤Ë½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢ÉÙ»³Àï¤Ï·ç¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Á°Àþ¤Î¼çÎÏ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀä¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëµ¡²ñ¤À¡£½©¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£Á£Ã£Ì£Å¡Ë¤â¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¼¡¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê£²£°Æü¡Ë¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡££Á£Ã£Ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¶¥Áè¤¬ÁêÅö¥·¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢Ê³µ¯¤òÂ¥¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢£Å¡½£±¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼£´¿Í¤â¡¢¡Ö£±£°£°¡óµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê´Ú¹ñ¤È¤Î¡Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤ò¡¢ÀÐ¶¶¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÅÏ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»î¹ç¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤Î£²£¸ºÐ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹ºê¤«¤é£·Æü²ÃÆþ¤·¤¿£Í£ÆÁý»³Ä«ÍÛ¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ëËüÇ½À¤ÈÁöÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï£Ê£²¤Ç£µÆÀÅÀ£¶¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Áý»³¤¬ÅìÊ¡²¬¹â£³Ç¯¤À¤Ã¤¿£±£´Ç¯¤Ë¤Ï¹â¹»ÁíÂÎ½à·è¾¡¤Ç¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¸½ºßÄ®ÅÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Ä£ÆµÆÃÓÎ®ÈÁ¤âÀèÈ¯¤·¤¿Æ±°ìÀï¤Ï£³¡½£±¤ÇÅìÊ¡²¬¤¬¾¡Íø¤·¡¢»Ø´ø´±¤â¡Ö²¿¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Áý»³¤Ï¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤«¤éÌó£±½µ´Ö¤¬·Ð²á¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÎÎÏ·¿¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¥¬¥Ä¥Ã¤È¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤É¤¦Ê»ÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¤Èµ¯ÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ³Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Î®ÈÁ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²ÂâÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ³ÊÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤òÉ¾²Á¡£¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢Ä®ÅÄ¤¬·Ç¤²¤ëµåºÝ¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÅþÃ£¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¡Êµ¯ÍÑ¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢£Á£Ã£Ì¤ò´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î£±¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¡¢¼¡Àï¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£