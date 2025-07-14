¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¢¥È¥ß¥«¡Ö³¤¾åÊÝ°ÂÄ£ ½ä»ëÁ¥ ¤¢¤¤Ä¤·¤Þ¡×¤ò9·îÈ¯Çä
¡Ú³¤¾åÊÝ°ÂÄ£ ½ä»ëÁ¥ ¤¢¤¤Ä¤·¤Þ¡Û 9·îÈ¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1,100±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¡Ö³¤¾åÊÝ°ÂÄ£ ½ä»ëÁ¥ ¤¢¤¤Ä¤·¤Þ¡×¤ò9·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£¼õÃí¤Ï7·î31Æü¤è¤ê¡£
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£ ½ä»ëÁ¥ ¤¢¤¤Ä¤·¤Þ¤Ï¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー2µ¡ÅëºÜ·¿½ä»ëÁ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤·¤¤·¤Þ¡×¤ÎÈ¯Å¸·¿¤È¤Ê¤ë¡£Ä¹µ÷Î¥¤òÌµ´ó¹Á¤Ç¹Ò¹Ô¤Ç¤¤ëÀÇ½¤È¡¢Âç·¿¤ÎAS.332¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ò2µ¡ÅëºÜ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤¤·¤Þ¤ËÈæ¤ÙºÇÂçÉý¤äÁí¥È¥ó¿ô¤âÁý¤·¡¢ÉðÁõ¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ß¥«¤Ç¤ÏÍÎ¾å¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¾þ¤êÂæÉÕ¤¡£Á¥ÂÎ¤Î²¼ÉôÊ¬¤¬Ê¬³ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¿·À½ÉÊ¹ðÃÎ¥Úー¥¸