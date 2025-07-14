¤Î¤ó¤¬¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¡¢ÀÖÈ±¡ßÀå½Ð¤·¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¥¯¡¼¥ë¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¥¼¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤ÊÀÖÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¥¼¡ª¡×¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡ÉÀÖÈ±¡ßÀå½Ð¤·¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ó
¡¡¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRenarrate¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£FC¡ÖNON KNOCK¡×¸ÂÄêÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÈ±¡ßÀå½Ð¤·¤Ç°ìÁØ¥í¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬»ä¼«¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¸ì¤êÄ¾¤¹¡ÈRenarrate¡É¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ì¥Ê¥ì¡¼¥È¡Ù¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥í¥Ã¥¯¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤òÁêËÀ¤Ë¡¢»ä¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È´ò¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¶²ÉÝ¿´¤È¤«¿§¡¹¤È¡£¿´¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¸ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡ÖÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¥¯¡¼¥ë¡ª¡×¡ÖÀÖÈ±¡¢¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¥¼¡ª¡×¡ÖÀÖÈ±¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÀ¸¤ÍÍ¤â¥í¥Ã¥¯¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¥¼¡ª¡×¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡ÉÀÖÈ±¡ßÀå½Ð¤·¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ó
¡¡¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRenarrate¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£FC¡ÖNON KNOCK¡×¸ÂÄêÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÈ±¡ßÀå½Ð¤·¤Ç°ìÁØ¥í¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬»ä¼«¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¸ì¤êÄ¾¤¹¡ÈRenarrate¡É¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ì¥Ê¥ì¡¼¥È¡Ù¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥í¥Ã¥¯¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤òÁêËÀ¤Ë¡¢»ä¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È´ò¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¶²ÉÝ¿´¤È¤«¿§¡¹¤È¡£¿´¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¸ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¥¯¡¼¥ë¡ª¡×¡ÖÀÖÈ±¡¢¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¥¼¡ª¡×¡ÖÀÖÈ±¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÀ¸¤ÍÍ¤â¥í¥Ã¥¯¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£