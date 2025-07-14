¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¿À¸Í³Ø±¡ÂçÉÕ¤Ë¡Ö¹Àî¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¤¢¤ê¡¡ÁÐ»Ò1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥ÓÍÊ¤¹¤ëÂÇÀþ¤¬10ÆÀÅÀÂç¾¡
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¼¸ËÂç²ñ3²óÀï¡¡¿À¸Í³Ø±¡ÂçÉÕ10¡½0ÆôºêÀ¾¡Ê2025Ç¯7·î14Æü¡¡ÌÀÀÐ¥È¡¼¥«¥í¡Ë
¡¡Èá´ê¤Î¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¿À¸Í³Ø±¡ÂçÉÕ¤Ë¡¢¡Ö¹Àî¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¤¢¤ê¡½¡½¡£¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÎÃÒÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Î¿¿Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÁÐ»Ò¤¬1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤òÌ³¤á¤ëÂÇÀþ¤¬¡¢11°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤ÈÆôºêÀ¾¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄï¡¦¿¿Âç¤¬2°ÂÂÇ1»Íµå¤È¡¢¤±¤ó°úÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£½é²ó1»àÌµÁö¼Ô¤Ç¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢2¡½0¤Î2²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï»°ÎÝÀþ¥®¥ê¥®¥ê¤ØÀäÌ¯¤Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£5¡½0¤Î4²ó1»àÌµÁö¼Ô¤Ç¤â»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¼ç¼´¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢6ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¹Àî¿¿¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÂ¤òÍí¤á¤¿¹¶·â¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¹áÀî½Ð¿È¡£¤È¤â¤Ë¾®³Ø4Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Éã¡¦½¡Âç¤µ¤ó¤¬´ä¾å¾»Í³´ÆÆÄ¤Î¹áÀîÀ¾¡Ê¹áÀî¡á¸½»Í¹ñ³Ø±¡Âç¹áÀîÀ¾¡Ë»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¡¢Éã¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¸©³°¤Î¿À¸Í³Ø±¡ÂçÉÕ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢2Ç¯½©¤ÈÆ±»þ¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÄï¤¬9ÈÖ¡¢·»¤¬1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î¤ÎÎý½¬»î¹ç¤«¤é1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ê¡¢µ±¤¤òÁý¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ËÆ±¤¸Ì¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æó¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢69¥¥í¤Î·»¤È1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢68¥¥í¤ÎÄï¤È¤¤¤¦¤Û¤ÜÆ±ÂÎ³Ê¤ÎÆóÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Ï¡¢¤¦¤êÆó¤Ä¤Î´é¤Ç¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¿À¸Í³Ø±¡ÂçÉÕ¤Ïº£Ç¯¤¬ÁÏÉô10Ç¯ÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç21Ç¯½©¡¢24Ç¯½©¤Ë¡¢¤È¤â¤ËÊ¼¸Ë2°Ì¤Ç¶áµ¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢²Æ¤Ï22¡¢24Ç¯¤Î8¶¯¤¬²áµîºÇ¹â¡£¶¯¹ë¡¦ÊóÆÁ³Ø±à½Ð¿È¤Ç¡¢¹áÀîÀ¾¤òÎ¨¤¤¤Æ½Õ²ÆÄÌ»»5ÅÙ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿´ä¾å´ÆÆÄ¤¬17Ç¯½©¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤«¤é½¢Ç¤¤·¡¢ÃÏÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºò½©¤ÎÊ¼¸ËÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¸½¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÁÒÉß¾¦¡Ê²¬»³¡Ë¡¢ÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë¡¢²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤â¾¡Íø¤·¡¢¼«¿®¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£´ä¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÌîµå¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀáÌÜ¤Î10Ç¯ÌÜ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Çº£Ç¯¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¤è¤¯Îý½¬¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡£¿À¸Í³Ø±¡¤È¤·¤Æ10Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Î·Á¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¤³¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ç5Ç¯Ï¢Â³4²óÀï¿Ê½Ð¡£ÁÏÉô10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢½é¤ÎÄºÅÀ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£¡Ê°ÔÇ¤¡¡µ®¿®¡Ë