¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ´ØÀÇ¶¨µÄ¤á¤°¤ê ÆüËÜ¤Î¡È¸ò¾ÄÊý¿Ë¤ÎÊÑ²½¡É¤òÇ§¼±
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´ØÀÇ¶¨µÄ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¸ò¾Ä¤ÎÊý¿Ë¤òµÞÂ®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·³Æ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¼«Æ°¼Ö¤äÇÀ»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤È²þ¤á¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏµÞÂ®¤Ë¸ò¾Ä¤ÎÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Î¾ùÊâ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ8·î1Æü¤«¤é25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë