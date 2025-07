【第6話】 7月14日公開

【拡大画像へ】

講談社は7月14日、「タダでは抱かれません」の檜原フキ氏が描くマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」の第6話をヤンマガWebに公開した。価格は70ポイント。

本作はむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送る日常ショートコメディ。ヤンマガWebでは現在第1話から第3話までが無料で公開されている。

【最新話】

第6話「ベンチプレスとむちむち」のページ

【無料公開中】

第3話「むちむち談義」のページ

第2話「ロータリートルソーとむちむち」のページ

【あらすじ】

日々筋肉との対話に勤しむムキムキ青年・片岡は行きつけのジムに気になるスタッフさんがいた。その名も椎名さん、彼の目を釘付けにしたのは、彼女の豊満な‥‥お腹⁉ ジムスタッフなのにむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送るフェチ増し増しむち愛コメディ、開演です。

第1話「ムキムキとむちむち」のページ

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.