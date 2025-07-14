ÇÏ¾ìÍºÂç¤¬NBA¥µ¥Þー¥êー¥°2ÀïÌÜ¤Ç5ÆÀÅÀ¡Ä2Ê¬50ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ä¤¹
¡¡7·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡ÖNBA 2K26 SUMMER LEAGUE 2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÏ¾ìÍºÂç¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Þー¥êー¥°½éÀï¤Ç2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿ÇÏ¾ì¤Ï¡¢20ÅÀº¹¶á¤¯¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬50ÉÃ¤«¤é¥³ー¥È¥¤¥ó¡£ÅÐ¾ìÁá¡¹¤ËÁê¼ê¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤«¤é¥¤ー¥¸ー¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¤Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò³ÍÆÀ¡£1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ®¤¤¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éºÆ¤Ó¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄÀ¤á5ÆÀÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¤¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ÇÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥¹¥³¥¢81－94¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥«¥éーJr.¤¬30ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¯¥Ý¥ë¥Æ¥£¤¬9ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼¡Àï¤Ç16Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 81－94 ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹
NYK¡Ã18¡Ã12¡Ã23¡Ã28¡Ã¡á81
BOS¡Ã27¡Ã15¡Ã29¡Ã23¡Ã¡á94
¡ÚÆ°²è¡Û»Ä¤ê2Ê¬50ÉÃ¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ç5ÆÀÅÀ¡õÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿ÇÏ¾ì
#ÇÏ¾ìÍºÂç ¤¬»Ä¤ê2Ê¬50ÉÃ¤«¤é½Ð¾ì✨
Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç5ÆÀÅÀ¡õ¥Á¥ãー¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÃ¥¤¦¹¥¥×¥ìー‼️🔥#NBARakuten #NBAJPNxSUMMER#NBA2KSummerLeague #NBAJPN pic.twitter.com/lTFf4DUMNn
- NBA Japan (@NBAJPN) July 14, 2025