¥É¥È¥ëÆü¥ì¥¹¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡¢Âè£±»ÍÈ¾´ü±Ä¶È±×£¶¡¥£µ¡ó¸º¤Ç¾åÈ¾´ü·×²è¿ÊÄ½Î¨£´£·¡ó
¡¡¥É¥Èー¥ë¡¦Æü¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3087.T>¤¬£³ÆüÂ³Íî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£²·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£³～£µ·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¶¡¥£µ¡ó¸º¤Î£²£·²¯£¸£·£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¾åÈ¾´ü·×²è¤Î£µ£¹²¯£µ£¹£°£°Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï£´£¶¡¥£¸¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ë¥åー¤Î²þÄê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉµÒÃ±²Á¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÇä¾å¹â¤ÏÆ±£¶¡¥£µ¡óÁý¤Î£³£¹£³²¯£±£µ£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤äÆýÀ½ÉÊ¡¢ÊÆ¤Ê¤É¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í·ïÈñ¤äÊªÎ®Èñ¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ÉÍý¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬Íø±×ÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾åÈ¾´üµÚ¤ÓÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè·×²è¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥á¥Ë¥åー¤Î²þÄê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉµÒÃ±²Á¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÇä¾å¹â¤ÏÆ±£¶¡¥£µ¡óÁý¤Î£³£¹£³²¯£±£µ£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤äÆýÀ½ÉÊ¡¢ÊÆ¤Ê¤É¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í·ïÈñ¤äÊªÎ®Èñ¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ÉÍý¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬Íø±×ÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾åÈ¾´üµÚ¤ÓÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè·×²è¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS