TUBE¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¸ø³«¡ª¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¡¢THE ALFEE¹â¸«Âô¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤é»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°¦¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â

■「『先輩、お願いします!』と頼まれてもちろん二つ返事でOK~更に織田哲郎さんが曲を作ると聞いたら断る理由なんか無い!」(近藤真彦)

TUBEが7月にリリースする40周年記念コラボレーション・アルバム『TUBE×』のジャケットビジュアルが公開された。

今回解禁されたジャケットには、TUBEのメンバーをはじめ、今作でコラボレーションを果たしたアーティスト全員が、アバター調のキャラクターとして登場。全35人のアーティストがズラリと並ぶ構図で、40周年の記念作にふさわしい、ポップかつ華やかなビジュアルに仕上がっている。

アルバムには、DA PUMP、広瀬香美、聖飢魔II、FRUITS ZIPPER、THE ALFEE、梅田サイファー×LITTLE from KICK THE CAN CREW、近藤真彦×織田哲郎、GACKTというジャンルも世代も越えた豪華なアーティストが参加。TUBEの“夏”という強力なアイデンティティに、それぞれの個性が交差することで生まれる、全く新しいサウンドの数々が完成した。

TUBEはこれに先駆け、6月には全66曲のオールシングルベスト『All Singles TUBEst -Blue-』『All Singles TUBEst -White-』をリリースし、40周年を記念した全国ホールツアーをスタート。8月には恒例の横浜スタジアム公演も控えており、節目の年を彩るアニバーサリープロジェクトが続々と展開されていく。

さらに、今回のジャケット公開にあわせ、参加アーティストからTUBEとのコラボに寄せたコメントも続々と到着した。

リリース情報

2025.08.06 ON SALE

ALBUM『TUBE×』

<収録曲/コラボアーティスト>

「AHH SUMMER DAY」TUBE × 梅田サイファー × LITTLE(KICK THE CAN CREW)

「サヨナラのかわりに」TUBE × GACKT

「No Shark No Surf - 夏地獄 -」TUBE × 聖飢魔II

「ファミリー・サマー・バケーション」TUBE × FRUITS ZIPPER

「真夏のじゅもん」TUBE × DA PUMP

「6、6、Rock!」TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎

「ロマンス・イン・ザ・サン」TUBE × 広瀬香美

「Once Upon a Time in Love」TUBE × THE ALFEE

TUBE OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tube/